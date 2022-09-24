военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В МВД заявили о спокойном ходе референдума в Мариуполе

Короткая ссылка
Начальник управления полиции Мариуполя Михаил Москвин заявил, что референдум о вхождении ДНР в состав России проходит без происшествий.
В МВД заявили о спокойном ходе референдума в Мариуполе
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«У нас, слава богу, без происшествий, комиссии работают, личный состав работает в усиленном режиме, все уже проголосовали, в том числе сотрудники, раньше работавшие в полиции Украины. Все сделали правильный выбор», — цитирует его ТАСС.

Ранее международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил о высоком уровне организации голосования на референдуме в Мелитополе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить