В МВД заявили о спокойном ходе референдума в Мариуполе

Начальник управления полиции Мариуполя Михаил Москвин заявил, что референдум о вхождении ДНР в состав России проходит без происшествий.

«У нас, слава богу, без происшествий, комиссии работают, личный состав работает в усиленном режиме, все уже проголосовали, в том числе сотрудники, раньше работавшие в полиции Украины. Все сделали правильный выбор», — цитирует его ТАСС.

Ранее международный наблюдатель из Германии, управляющий компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH Стефен Бруно Шаллер заявил о высоком уровне организации голосования на референдуме в Мелитополе.