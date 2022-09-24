ВСУ 23 сентября сбросили мины на здание движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре
- РИА Новости
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба.
«Вчера в Энергодаре случилось очередное циничное нападение на волонтёрский штаб — с дронов были сброшены мины с дополнительными обвесами», — заявили в пресс-службе.
В сообщении говорится, что в ВСУ планировали, что гайки разлетятся максимально далеко и поразят как можно больше людей. Информация о пострадавших уточняется.
24 сентября в администрации Энергодара заявили об обстреле города со стороны ВСУ.