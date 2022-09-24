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ВСУ 23 сентября сбросили мины на здание движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре

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Вооружённые силы Украины (ВСУ) 23 сентября с помощью беспилотников сбросили мины на здание штаба движения «Мы вместе с Россией» в городе Энергодаре Запорожской области.
ВСУ 23 сентября сбросили мины на здание движения «Мы вместе с Россией» в Энергодаре
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу штаба.

«Вчера в Энергодаре случилось очередное циничное нападение на волонтёрский штаб — с дронов были сброшены мины с дополнительными обвесами», — заявили в пресс-службе.

В сообщении говорится, что в ВСУ планировали, что гайки разлетятся максимально далеко и поразят как можно больше людей. Информация о пострадавших уточняется.

24 сентября в администрации Энергодара заявили об обстреле города со стороны ВСУ.

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