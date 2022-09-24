В Донецке мирная жительница погибла при обстреле ВСУ
Мирная жительница погибла в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом сообщил штаб территориальной обороны ДНР в своём Telegram-канале.
- РИА Новости
«Украинские боевики нанесли удар по Куйбышевскому району города. По ул. Чехословацкой погибла женщина 1958 г. р.», — заявили в штабе.
Ранее в ДНР сообщили об обстреле центра Донецка со стороны украинских военных.
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