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В Запорожской области нейтрализовали проникшую с Украины диверсионную группу

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В Запорожской области обнаружили и нейтрализовали проникшую с Украины диверсионную группу.
В Запорожской области нейтрализовали проникшую с Украины диверсионную группу
  • РИА Новости

Об этом в эфире «Соловьёв LIVE» заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, 23 сентября диверсионно-разведывательная группа на двух внедорожниках прорвалась через линию боевого соприкосновения в районе Полог. Затем диверсанты направились в сторону Розовки, пишет РИА Новости.

Рогов сообщил, что они были найдены и нейтрализованы.

Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что группа украинских диверсантов прорвалась в районе города Пологи.

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