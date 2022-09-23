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Песков прокомментировал реакцию населения на решение о частичной мобилизации

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал «истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию» части населения на решение о частичной мобилизации.
Песков прокомментировал реакцию населения на решение о частичной мобилизации
  • РИА Новости

«Можно ещё было как-то понять вот такую истерическую и чрезвычайно эмоциональную реакцию в первые часы после объявления (о частичной мобилизации), даже в первый день», — сказал Песков.

По его словам, в первый день объявления частичной мобилизации был определённый недостаток информации.

При этом сейчас дефицита информации по данному вопросу нет, добавил Песков. 

Он напомнил, что с 22 сентября решением правительства были активированы все информационные линии, а Минобороны регулярно отвечает на интересующие граждан вопросы.

Также Песков заявил, что появляются провокационные данные и огромное количество фейковых сообщений о частичной мобилизации в социальных сетях.

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