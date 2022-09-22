Глава ДНР Пушилин не исключил контрнаступления ВСУ

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска сгруппировали достаточно серьёзные силы на севере республики, не исключено контрнаступление.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, ситуация на севере ДНР является крайне сложной. Пушилин рассказал, что поступают тревожные сигналы.

«Противник сгруппировал достаточно серьёзные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — заявил глава ДНР.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о пресечении попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Также он сообщил, что для усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки.