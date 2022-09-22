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Глава ДНР Пушилин не исключил контрнаступления ВСУ

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что украинские войска сгруппировали достаточно серьёзные силы на севере республики, не исключено контрнаступление.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

По его словам, ситуация на севере ДНР является крайне сложной. Пушилин рассказал, что поступают тревожные сигналы.

«Противник сгруппировал достаточно серьёзные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — заявил глава ДНР.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о пресечении попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.

Также он сообщил, что для усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки.

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