Глава ДНР Пушилин не исключил контрнаступления ВСУ
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
По его словам, ситуация на севере ДНР является крайне сложной. Пушилин рассказал, что поступают тревожные сигналы.
«Противник сгруппировал достаточно серьёзные силы, и не исключено, что в самое ближайшее время он попытается ситуацию поменять и перейти в контрнаступление», — заявил глава ДНР.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил о пресечении попыток наступления ВСУ на Николаево-Криворожском направлении.
Также он сообщил, что для усиления ударных возможностей российских войск в Донбассе проведена переброска изюмско-балаклейской группировки.