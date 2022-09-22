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Центризбирком ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума

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Председатель Центральной избирательной комиссии Донецкой Народной Республики Владимир Высоцкий заявил о полной готовности к проведению референдума в республике.
Центризбирком ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в ходе брифинга.

«Готовность нашей избирательной системы составляет 100%. Мы полностью готовы», — цитирует его слова РИА Новости.

По его словам, заполнены списки избирателей, отпечатано более 1,5 млн бюллетеней.

Ранее сообщалось, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдёт голосование по вопросу присоединения к России.

В ЦИК России заявили, что готовы оказать содействие избиркомам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

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