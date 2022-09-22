Центризбирком ДНР заявил о полной готовности к проведению референдума
- РИА Новости
Об этом он сообщил в ходе брифинга.
«Готовность нашей избирательной системы составляет 100%. Мы полностью готовы», — цитирует его слова РИА Новости.
По его словам, заполнены списки избирателей, отпечатано более 1,5 млн бюллетеней.
Ранее сообщалось, что с 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях пройдёт голосование по вопросу присоединения к России.
В ЦИК России заявили, что готовы оказать содействие избиркомам Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.