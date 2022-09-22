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В Москве откроют порядка 20 точек для голосования жителей Донбасса

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В Москве появится около 20 точек для голосования жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Было принято решение оказать содействие для организации точек для проведения референдумов, такое же содействие оказывалось и ранее другим государствам», — цитирует РИА Новости председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову.

Она отметила, что к Мосгоризбиркому обратились представительства ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с просьбой организовать в Москве временные избирательные участки.

Ранее в Госдуме сообщили о механизме принятия в Россию Донбасса и освобождённых территорий по итогам голосования.

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