В Москве откроют порядка 20 точек для голосования жителей Донбасса

В Москве появится около 20 точек для голосования жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«Было принято решение оказать содействие для организации точек для проведения референдумов, такое же содействие оказывалось и ранее другим государствам», — цитирует РИА Новости председателя Мосгоризбиркома Ольгу Кириллову.

Она отметила, что к Мосгоризбиркому обратились представительства ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с просьбой организовать в Москве временные избирательные участки.

Ранее в Госдуме сообщили о механизме принятия в Россию Донбасса и освобождённых территорий по итогам голосования.