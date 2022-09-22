В ДНР сообщили об освобождении Жованки в Артёмовском районе республики

Подразделения Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик освободили населённый пункт Жованка в Артёмовском районе ДНР.

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.

«По состоянию на 22 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Жованку», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск.

Кроме того, в ДНР сообщали об освобождении Николаевки и Николаевки Второй.