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В ДНР сообщили об освобождении Жованки в Артёмовском районе республики

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Подразделения Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик освободили населённый пункт Жованка в Артёмовском районе ДНР.
В ДНР сообщили об освобождении Жованки в Артёмовском районе республики
  • РИА Новости

Об этом сообщили в штабе территориальной обороны республики.

«По состоянию на 22 сентября 2022 года на территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС России освободила Жованку», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск.

Кроме того, в ДНР сообщали об освобождении Николаевки и Николаевки Второй.

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