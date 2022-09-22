Протестующие в Кишинёве заявили, что не уйдут от здания парламента до отставки властей
- AFP
Об этом сообщает ТАСС.
«Четвёртая ночь прошла спокойно, мы рады, что протестующих всё больше. Мы приглашаем всех, кто недоволен властью, присоединяться к «Городку перемен», потому что вместе мы сила и добьёмся отставки Майи Санду и её правительства, которое довело нас до нищеты», — рассказал манифестант, назвавшийся Романом.
Ранее сообщалось, что протестующие в центре Кишинёва сторонники и представители оппозиционной партии «Шор» провели митинг, призывая руководство Молдавии уйти в отставку.