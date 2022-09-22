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Протестующие в Кишинёве заявили, что не уйдут от здания парламента до отставки властей

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Протестующие в Кишинёве заявили, что не уйдут от здания парламента до отставки властей.
Протестующие в Кишинёве заявили, что не уйдут от здания парламента до отставки властей
  • AFP

Об этом сообщает ТАСС.

«Четвёртая ночь прошла спокойно, мы рады, что протестующих всё больше. Мы приглашаем всех, кто недоволен властью, присоединяться к «Городку перемен», потому что вместе мы сила и добьёмся отставки Майи Санду и её правительства, которое довело нас до нищеты», — рассказал манифестант, назвавшийся Романом. 

Ранее сообщалось, что протестующие в центре Кишинёва сторонники и представители оппозиционной партии «Шор» провели митинг, призывая руководство Молдавии уйти в отставку.

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