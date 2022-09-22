Протестующие в Кишинёве заявили, что не уйдут от здания парламента до отставки властей.

Об этом сообщает ТАСС.

«Четвёртая ночь прошла спокойно, мы рады, что протестующих всё больше. Мы приглашаем всех, кто недоволен властью, присоединяться к «Городку перемен», потому что вместе мы сила и добьёмся отставки Майи Санду и её правительства, которое довело нас до нищеты», — рассказал манифестант, назвавшийся Романом.

Ранее сообщалось, что протестующие в центре Кишинёва сторонники и представители оппозиционной партии «Шор» провели митинг, призывая руководство Молдавии уйти в отставку.