В ЛНР сообщили о гибели 95 мирных жителей в результате стрельбы со стороны ВСУ с февраля
- РИА Новости
Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 378 мирных жителей, из которых 95 человек погибли и 283 получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram.
В частности, в результате обстрелов погибли семь детей и ещё 25 получили ранения.
Также сообщается, что 2853 домостроения были разрушены и повреждены в 61 населённом пункте.
Ранее в МЧС ЛНР сообщили, что две женщины погибли в Лисичанске в результате подрыва мины.