В ЛНР сообщили о гибели 95 мирных жителей в результате стрельбы со стороны ВСУ с февраля

С начала эскалации ситуации в Донбассе 17 февраля в результате обстрелов ВСУ погибли 95 мирных жителей Луганской Народной Республики.

Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Жертвами агрессии ВФУ за вышеуказанный период стали 378 мирных жителей, из которых 95 человек погибли и 283 получили ранения», — говорится в сообщении в Telegram.

В частности, в результате обстрелов погибли семь детей и ещё 25 получили ранения.

Также сообщается, что 2853 домостроения были разрушены и повреждены в 61 населённом пункте.

Ранее в МЧС ЛНР сообщили, что две женщины погибли в Лисичанске в результате подрыва мины.