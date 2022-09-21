В Кишинёве выросло число участников протеста у здания парламента

В Кишинёве выросло число участников протеста, организовавших палаточный городок у здания парламента страны.

Как пишет Sputnik Молдавия, протестующие скандируют «Отставка, отставка».

Отмечается, что увеличилось и число полицейских.

Один из лидеров этого протеста, председатель Оргеевского района Дину Цуркану заявил, что привезли ещё 80 палаток.

«До 31 декабря у нас есть разрешение находиться на этом месте. Закон позволяет нам устанавливать временные конструкции, включая палатки. К вечеру воскресенья мы установили 130 палаток», — отметил он.

Акция протеста длится с воскресенья, 18 сентября.