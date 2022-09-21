Рогов сообщил о начале контртеррористических учений в Мелитополе

В Мелитополе начались контртеррористические учения по обеспечению общественной безопасности. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» и отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе проходят контртеррористические учения по отработке и слаживанию действий правоохранительных органов», — написал Рогов в Telegram.

По его словам, в учениях задействована тяёелая техника, которая будет находиться во всех районах города.

Целью учений он назвал обеспечение общественной безопасности в рамках взаимодействия силовых структур.

Ранее стало известно, что на подлёте к Мелитополю был сбит разведывательно-ударный беспилотник украинских военных.