Пушилин: ДНР сохранит своё название в случае вхождения в состав России

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что ДНР сохранит своё название в случае вхождения в состав России.

«Справедливым будет только вариант, если Донецкая Народная Республика вступит именно в таком виде в состав Российской Федерации. Примеры субъектов Российской Федерации есть подобные, схожие», — цитирует его ТАСС.

Он также добавил, что у ДНР уже есть свои флаг, гимн и герб.

«И я вам скажу, за этот флаг люди восемь лет умирали и с ним шли в атаку, и продолжают идти в атаку. Поэтому, конечно, было бы неправильно что-то видоизменять, и в названии в том числе», — сказал он.

Голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.