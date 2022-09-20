Российские войска уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

«Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии за сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ... а также 49 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 142 районах», — говорится в сводке министерства.

Также, по данным Минобороны России, уничтожено пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили три склада с вооружением ВСУ в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.