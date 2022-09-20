Ambebi: в Грузии вооружённый мужчина захватил заложников в банке

В грузинском городе Кутаиси вооружённый мужчина захватил заложников в одном из филиалов Банка Грузии.

Об этом информирует грузинский портал Ambebi со ссылкой на очевидцев.

«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел мобилизованы в банке, расположенном на проспекте Шота Руставели в Кутаиси. Согласно первоначальной информации, вооружённый человек проник в отделение Банка Грузии», — говорится в материале.

Телеканал «Мтавари архи» сообщает, что, по распространённой информации, мужчина требует денег.