Ambebi: в Грузии вооружённый мужчина захватил заложников в банке
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Об этом информирует грузинский портал Ambebi со ссылкой на очевидцев.
«Сотрудники соответствующих подразделений Министерства внутренних дел мобилизованы в банке, расположенном на проспекте Шота Руставели в Кутаиси. Согласно первоначальной информации, вооружённый человек проник в отделение Банка Грузии», — говорится в материале.
Телеканал «Мтавари архи» сообщает, что, по распространённой информации, мужчина требует денег.