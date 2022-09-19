В посольстве России заявили о нарушении Ригой конвенции против расовой дискриминации

Ограничением въезда российским гражданам в страну Латвия грубо нарушила положения конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, заявили в посольстве России в Риге.

«Рига грубо нарушила положения международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года», — рассказали в диппредставительстве РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что данные недружественные шаги латвийских властей далеки от демократии.

В дипмиссии, в частности, заявили: «Начав мыслить бинарными категориями «право/привилегия» в отношении российских граждан, местные русофобы окончательно скатились к откровенно расистской политике».

Международные нормы и обязательства, отметили в российском посольстве, больше не являются авторитетом для латвийских властей.

Ранее стало известно, что вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Отмечается, что исключение из этого ограничения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.