Следственная группа СК России прибыла на место обстрела в Донецке
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что группа провела тщательный осмотр места обстрела. Обнаружены осколки снарядов, взяты показания очевидцев.
Все собранные следователями улики будут приобщены к уголовным делам о военных преступлениях киевского режима.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города погибли 13 мирных жителей.