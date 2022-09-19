Следственная группа СК России прибыла на место обстрела в Донецке

Следователи Следственного комитета России сразу после обстрела площади Бакинских комиссаров в Донецке прибыли на место преступления.

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что группа провела тщательный осмотр места обстрела. Обнаружены осколки снарядов, взяты показания очевидцев.

Все собранные следователями улики будут приобщены к уголовным делам о военных преступлениях киевского режима.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города погибли 13 мирных жителей.