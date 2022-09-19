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Молдавские протестующие начали строить палаточный городок у здания парламента страны

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Активисты оппозиционной партии «Шор» начали возводить палаточный городок у здания парламента Молдавии в Кишинёве.
Молдавские протестующие начали строить палаточный городок у здания парламента страны
  • AP

Как сообщает ТАСС, количество палаток к настоящему моменту выросло до 120. Как отмечают протестующие, они намерены оставаться на месте до выполнения своих требований — роспуска парламента.

Уточняется, что в городке готовятся к длительному протесту, здесь появились надувные кровати, установлены биотуалеты, утром для протестующих были организованы горячий чай и кофе.

Большая часть демонстрантов жалуются на то, что власти допустили рост цен на еду и топливо в стране.

18 сентября десятки тысяч человек собрались на митинге в Кишинёве перед зданием администрации президента Молдавии.

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