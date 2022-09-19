В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникшего из-за обстрела ВСУ пожара на рынке в Донецке
- РИА Новости
«По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. В 13:13 пожар был ликвидирован», — сообщило ведомство в Telegram.
В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:40, на месте происшествия горели два контейнера из-за попадания в них взрывоопасного предмета.
Ранее сообщалось, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных жителей.