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В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникшего из-за обстрела ВСУ пожара на рынке в Донецке

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Пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики заявила, что пожар в торговых рядах рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка, который возник из-за обстрела города украинскими боевиками, ликвидирован.
В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникшего из-за обстрела ВСУ пожара на рынке в Донецке
  • РИА Новости

«По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. В 13:13 пожар был ликвидирован», — сообщило ведомство в Telegram.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:40, на месте происшествия горели два контейнера из-за попадания в них взрывоопасного предмета.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных жителей.

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