В МЧС ДНР заявили о ликвидации возникшего из-за обстрела ВСУ пожара на рынке в Донецке

Пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики заявила, что пожар в торговых рядах рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка, который возник из-за обстрела города украинскими боевиками, ликвидирован.

«По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. В 13:13 пожар был ликвидирован», — сообщило ведомство в Telegram.

В МЧС уточнили, что сообщение о пожаре поступило в 11:40, на месте происшествия горели два контейнера из-за попадания в них взрывоопасного предмета.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинских военных по площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка погибли 13 мирных жителей.