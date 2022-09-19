ВС России нанесли удар по дислокации нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье

ВС России нанесли удар по дислокации украинского нацбатальона «Карпатская сечь» в Запорожье.

Как сообщили в Минобороны России, также удары были нанесены по личному составу и технике 128-й горно-штурмовой бригады в районе Долинка, 102-й бригады территориальной обороны в районе Рыбное Запорожской области.

«Уничтожены более 70 украинских военнослужащих и боевиков, а также четыре единицы бронетехники», — отметили в ведомстве.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией», председатель отделения Российского исторического общества Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области усилена линия обороны.