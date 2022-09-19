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NYT: жители Соледара отказываются выполнять приказ украинских властей об эвакуации

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Жители Соледара в ДНР отказываются выполнять приказ украинских властей об эвакуации из города. Об этом сообщил корреспондент газеты New York Times Джеффри Геттлман.

«Местные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уехать из-за приближения войск», — отметил Геттлман.

По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.

Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск.

Кроме того, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об успехах в продвижении при наступлении в районе Соледара и Артёмовска.

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