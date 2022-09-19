NYT: жители Соледара отказываются выполнять приказ украинских властей об эвакуации
«Местные жители отказываются эвакуироваться, не подчиняясь прямому приказу украинского правительства уехать из-за приближения войск», — отметил Геттлман.
По его мнению, это связано с ростом взаимного недоверия между гражданским населением и ВСУ.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили, что союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск.
Кроме того, офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил об успехах в продвижении при наступлении в районе Соледара и Артёмовска.