В ЛНР заявили о ранении российского журналиста при обстреле Сватова со стороны ВСУ
- РИА Новости
«В результате обстрела населённого пункта Сватово с применением американской РСЗО M142 HIMARS ранения получил журналист Федерального агентства новостей (РИА ФАН. — RT)», — говорится в заявлении представительства в Telegram.
Кроме того, сообщается о разрушении гостиницы «Ватра» и повреждениях семи одноэтажных жилых домов и объектов розничной торговли.
Накануне в ЛНР сообщили об обстреле Сватова из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ.