В ЛНР заявили о ранении российского журналиста при обстреле Сватова со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли населённый пункт Сватово в Луганской Народной Республике, в результате чего ранения получил российский журналист РИА ФАН. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РИА Новости