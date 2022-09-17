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В МИД ДНР рассказали детали о ранении венесуэльского репортёра

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Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова рассказала детали о ранении корреспондента венесуэльского телеканала teleSUR Алехандро Умберто Свиколоса Кирка при обстреле Донецка украинскими войсками.
В МИД ДНР рассказали детали о ранении венесуэльского репортёра
  • РИА Новости

Как отметила министр, украинские вооружённые формирования в очередной раз обстреляли центральный район Донецка, в результате чего четверо мирных жителей погибли, а восемь человек были ранены, среди которых и был журналист.

«Он получил осколочное ранение, фрагменты снаряда застряли в плече, наши медики оперативно оказали ему первую помощь», — цитирует её ведомство на странице в «ВКонтакте».

По словам Никоноровой, в настоящее время венесуэльский журналист находится в больнице в Донецке, ему предстоит операция по извлечению осколков из мягких тканей. 

Ранее в ДНР заявили о ранении венесуэльского репортёра при обстреле Донецка.

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