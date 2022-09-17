ВСУ задержали в Харьковской области семерых студентов из Шри-Ланки
- AP
«Были задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. Они были вывезены в неизвестном направлении», — цитирует его РИА Новости.
Он отметил, вполне вероятно, что ВСУ использует их для провокаций.
«И учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокаций в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области», — сказал он.
Ранее в администрации Харьковской области рассказали, что украинские военные начали террор мирного населения.