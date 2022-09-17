ВСУ задержали в Харьковской области семерых студентов из Шри-Ланки

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что украинские военные задержали семерых студентов, являющихся гражданами Шри-Ланки, и вывезли их в неизвестном направлении.

«Были задержаны семь граждан Шри-Ланки, которые обучались в Купянском медицинском колледже. Они были вывезены в неизвестном направлении», — цитирует его РИА Новости.

Он отметил, вполне вероятно, что ВСУ использует их для провокаций.

«И учитывая всем известные способы работы украинских спецслужб, мы не исключаем провокаций в отношении военно-гражданской администрации Харьковской области», — сказал он.

Ранее в администрации Харьковской области рассказали, что украинские военные начали террор мирного населения.