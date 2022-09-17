Число раненых мирных жителей Горловки при обстреле ВСУ возросло до 11
- AFP
«Увы, список погибших увеличился до трёх. И 11 человек получили ранения», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось о двух пострадавших.
Днём украинская армия начала обстрел центра Донецка. В частности, в результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание.
Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле украинскими военными центра Донецка погибли по меньшей мере четыре человека.