Число раненых мирных жителей Горловки при обстреле ВСУ возросло до 11

Число раненых при обстреле Горловки со стороны украинской армии возросло до 11, заявил мэр города Иван Приходько.

«Увы, список погибших увеличился до трёх. И 11 человек получили ранения», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Днём украинская армия начала обстрел центра Донецка. В частности, в результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание.

Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле украинскими военными центра Донецка погибли по меньшей мере четыре человека.