военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Число раненых мирных жителей Горловки при обстреле ВСУ возросло до 11

Короткая ссылка
Число раненых при обстреле Горловки со стороны украинской армии возросло до 11, заявил мэр города Иван Приходько.
Число раненых мирных жителей Горловки при обстреле ВСУ возросло до 11
  • AFP

«Увы, список погибших увеличился до трёх. И 11 человек получили ранения», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось о двух пострадавших.

Днём украинская армия начала обстрел центра Донецка. В частности, в результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание.

Мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин заявил, что при обстреле украинскими военными центра Донецка погибли по меньшей мере четыре человека.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить