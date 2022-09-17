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Мэр Донецка заявил о повреждении здания драмтеатра в городе

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Здание драматического театра в Донецке повреждено в результате обстрела со стороны ВСУ, заявил мэр города Алексей Кулемзин.
Мэр Донецка заявил о повреждении здания драмтеатра в городе
  • РИА Новости

«Офисное здание, здание драматического театра, здание администрации Ворошиловского района», — приводит ТАСС ответ Кулемзина на вопрос, какие объекты в городе получили повреждения.

Ранее Кулемзин заявил, что при обстреле украинскими военными центра Донецка погибли по меньшей мере четыре человека.

Днём украинская армия начала обстрел центра Донецка. В частности, в результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание.

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