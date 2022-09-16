ВС России поразили девять украинских пунктов управления

В Минобороны России сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили девять украинских пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области.