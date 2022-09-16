ВС России поразили девять украинских пунктов управления
В Минобороны России сообщили, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили девять украинских пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Верхнекаменское, Звановка и Павловка Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Полтавка Запорожской области, Мураховка, Оленовка и Украинка Николаевской области.
Отмечается, что также были поражены 65 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника в 234 районах.
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