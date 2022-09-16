Врио главы ВГА Херсонской области не пострадал при ракетном ударе по зданию администрации

Врио главы военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Елисеев не пострадал при ударе ВСУ по зданию администрации.

РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС. «Сергей Елисеев жив, не пострадал, в данный момент его жизни ничто не угрожает», — сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области.