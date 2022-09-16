Врио главы ВГА Херсонской области не пострадал при ракетном ударе по зданию администрации
Врио главы военно-гражданской администрации Херсонской области Сергей Елисеев не пострадал при ударе ВСУ по зданию администрации.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Сергей Елисеев жив, не пострадал, в данный момент его жизни ничто не угрожает», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по зданию администрации Херсонской области.
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