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Суд в Молдавии перевёл под домашний арест вице-председателя партии «Шор» Таубер

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Судейская коллегия апелляционной палаты Кишинёва приняла решение о переводе вице-председателя молдавской оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер под домашний арест.
Суд в Молдавии перевёл под домашний арест вице-председателя партии «Шор» Таубер
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Ryan

«Домашний арест назначается на 20 суток», — цитирует РИА Новости постановление.

Отмечается, что Таубер запрещено общаться по телефону, получать и отправлять электронные сообщения. Также вынесен запрет на общение с фигурантами дела, по которому она проходит.

Ранее в Молдавии прошло несколько митингов. Так, 2 сентября сторонники оппозиционной партии «Шор» вышли с пикетом к президентскому дворцу в Кишиневе. Они требовали освободить вице-председателя объединения Марину Таубер, обвиняли власти в энергетическом кризисе и провальной газовой политике.

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