Суд в Молдавии перевёл под домашний арест вице-председателя партии «Шор» Таубер
- Gettyimages.ru
- © Chris Ryan
«Домашний арест назначается на 20 суток», — цитирует РИА Новости постановление.
Отмечается, что Таубер запрещено общаться по телефону, получать и отправлять электронные сообщения. Также вынесен запрет на общение с фигурантами дела, по которому она проходит.
Ранее в Молдавии прошло несколько митингов. Так, 2 сентября сторонники оппозиционной партии «Шор» вышли с пикетом к президентскому дворцу в Кишиневе. Они требовали освободить вице-председателя объединения Марину Таубер, обвиняли власти в энергетическом кризисе и провальной газовой политике.