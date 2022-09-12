Чиновник из Новой Каховки Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой
- AP
Как сообщается, в СБУ планировали покушение на него, поэтому для спасения жизни Гуры ФСБ пришлось инсценировать его смерть.
«В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идёт покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — рассказал он.
- Чиновник из Новой Каховки Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой
Подробнее — в сюжете корреспондента RT Марии Финошиной скоро в Telegram-канале RT.