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Чиновник из Новой Каховки Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой

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Виталий Гура, чиновник из Новой Каховки (Херсонская область), которого считали убитым, жив.
Чиновник из Новой Каховки Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой
  • AP

Как сообщается, в СБУ планировали покушение на него, поэтому для спасения жизни Гуры ФСБ пришлось инсценировать его смерть.

«В начале августа ко мне подошли и сказали, что на меня идёт покушение, предоставили запись, что имеется, хотят меня убить», — рассказал он.

  • Чиновник из Новой Каховки Гура заявил, что покушение на него было инсценировкой

Подробнее — в сюжете корреспондента RT Марии Финошиной скоро в Telegram-канале RT.

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