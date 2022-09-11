В результате обстрела села Луганского в ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель

Украинские военные обстреляли село Луганское в Донецкой Народной Республике, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

РИА Новости

«Погиб мужчина 1949 года рождения», — говорится в сообщении центра в Telegram. Отмечается, что дополнительная информация о последствиях обстрела ВСУ продолжает поступать. Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Ленинский и Ворошиловский районы Донецка снарядами калибра 155 мм. До этого представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Донецк и село Луганское на его окраине.