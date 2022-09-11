В результате обстрела села Луганского в ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель
- РИА Новости
«Погиб мужчина 1949 года рождения», — говорится в сообщении центра в Telegram.
Отмечается, что дополнительная информация о последствиях обстрела ВСУ продолжает поступать.
Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Ленинский и Ворошиловский районы Донецка снарядами калибра 155 мм.
До этого представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Донецк и село Луганское на его окраине.