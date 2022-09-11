военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В результате обстрела села Луганского в ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель

Короткая ссылка
Украинские военные обстреляли село Луганское в Донецкой Народной Республике, в результате чего погиб мирный житель. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
В результате обстрела села Луганского в ДНР со стороны ВСУ погиб мирный житель
  • РИА Новости

«Погиб мужчина 1949 года рождения», — говорится в сообщении центра в Telegram.

Отмечается, что дополнительная информация о последствиях обстрела ВСУ продолжает поступать.

Ранее сообщалось, что украинские военные обстреляли Ленинский и Ворошиловский районы Донецка снарядами калибра 155 мм.

До этого представительство ДНР в СЦКК заявило, что украинские войска обстреляли Донецк и село Луганское на его окраине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить