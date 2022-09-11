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Кадыров: Россия вернёт контроль над городами на Харьковском направлении

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что все оставленные Россией города на Харьковском направлении будут возвращены.
Кадыров: Россия вернёт контроль над городами на Харьковском направлении
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

«Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов — Изюм, Купянск, Балаклея в Харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии. Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно», — заявил Кадыров в Telegram.

По его словам, в городах уже находятся военные ВС России, специально подготовленные для этой работы, также готовы выехать ещё до 10 тыс. военнослужащих.

10 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.

Министерство обороны России опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.

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