Кадыров: Россия вернёт контроль над городами на Харьковском направлении
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
«Министерство обороны разъяснило ситуацию, из-за чего ушли из таких городов — Изюм, Купянск, Балаклея в Харьковском направлении. Но это было вынужденно из военной стратегии. Но я, Рамзан Кадыров, официально заявляю, что все эти города будут возвращены обратно», — заявил Кадыров в Telegram.
По его словам, в городах уже находятся военные ВС России, специально подготовленные для этой работы, также готовы выехать ещё до 10 тыс. военнослужащих.
10 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.
Министерство обороны России опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.