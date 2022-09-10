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МО России показало кадры работы расчётов 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов самоходных артиллерийских установок 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки войск.
МО России показало кадры работы расчётов 2С-19 «Мста-С» изюмско-балаклейской группировки
  • РИА Новости

Командир батареи Сергей при помощи подразделения радиоэлектронной борьбы определил точное местонахождение операторов БЛА с боевым охранением. По уточнённым координатам артиллерия российских войск уничтожила операторов с аппаратурой управления беспилотниками Bayraktar.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российские войска за трое суток уничтожили более 2 тыс. украинских боевиков на направлении Балаклеи и Изюма.

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