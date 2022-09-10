ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 300 украинских военных под Харьковом и в ДНР
- РИА Новости
«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады Национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области», — говорится в сообщении.
В результате удара, как отмечается, уничтожено до 300 бойцов ВСУ и до 15 единиц военной техники.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.
На кадрах видны колонны бронетранспортёров, армейских грузовиков и гаубиц, а также инженерная и прочая техника.