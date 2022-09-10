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ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 300 украинских военных под Харьковом и в ДНР

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Российская авиация высокоточным оружием уничтожила в Харьковской области и в Донецкой Народной Республике до 300 украинских военных, сообщили в Минобороны России.
ВКС России высокоточными ударами уничтожили до 300 украинских военных под Харьковом и в ДНР
  • РИА Новости

«Высокоточным оружием Воздушно-космических сил России поражены штаб 5-й бригады Национальной гвардии Украины, пункты временной дислокации подразделений 92-й механизированной бригады и националистического формирования «Кракен» в районах Балаклеи и Чугуева Харьковской области», — говорится в сообщении.

В результате удара, как отмечается, уничтожено до 300 бойцов ВСУ и до 15 единиц военной техники.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.

На кадрах видны колонны бронетранспортёров, армейских грузовиков и гаубиц, а также инженерная и прочая техника.

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