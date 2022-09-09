ВС России высокоточными ударами уничтожили 50 украинских военных под Харьковом
- РИА Новости
«Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидированы более 50 и ранены свыше 120 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны России.
Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.
На кадрах видны колонны бронетранспортёров, армейских грузовиков и гаубиц, а также инженерная и прочая техника.