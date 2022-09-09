ВС России высокоточными ударами уничтожили 50 украинских военных под Харьковом

Вооружённые силы России высокоточными ударами поразили пункты дислокации бригад украинских войск под Харьковом.

«Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидированы более 50 и ранены свыше 120 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.

На кадрах видны колонны бронетранспортёров, армейских грузовиков и гаубиц, а также инженерная и прочая техника.