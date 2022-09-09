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ВС России высокоточными ударами уничтожили 50 украинских военных под Харьковом

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Вооружённые силы России высокоточными ударами поразили пункты дислокации бригад украинских войск под Харьковом.
ВС России высокоточными ударами уничтожили 50 украинских военных под Харьковом
  • РИА Новости

«Ударами высокоточного оружия наземного базирования по пунктам временной дислокации подразделений 127-й бригады территориальной обороны и 14-й механизированной бригады в районе города Харькова ликвидированы более 50 и ранены свыше 120 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны России.

Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео переброски военной техники и военнослужащих на Харьковское направление.

На кадрах видны колонны бронетранспортёров, армейских грузовиков и гаубиц, а также инженерная и прочая техника.

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