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Глава МИД ДНР Никонорова усомнилась в поддержке обществом моратория на смертную казнь

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Общественность Донецкой Народной Республики вряд ли поддержит мораторий на смертную казнь, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Глава МИД ДНР Никонорова усомнилась в поддержке обществом моратория на смертную казнь
  • РИА Новости
  • © Виктор Толочко

«Могу сказать, что в обществе Донецкой Народной Республики существует категорически диаметральный запрос», — цитирует её ТАСС.

Так Никонорова прокомментировала заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая поддержала введение в республике моратория на смертную казнь.

По словам главы МИД ДНР, министерство получает массу сообщений, отвечая на которые, приходится удерживать общественность от более радикальных действий.

«Насчёт запроса общества: я с удовольствием приглашаю госпожу Москалькову в Донецкую Народную Республику пообщаться с нашим обществом и послушать, какой в нашем обществе есть запрос», — заключила глава МИД ДНР.

По данным Интерфакса, Москалькова ранее высказалась за введение моратория на смертную казнь в ДНР в пользу альтернативных видов наказаний.

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