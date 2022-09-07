Глава МИД ДНР Никонорова усомнилась в поддержке обществом моратория на смертную казнь

Общественность Донецкой Народной Республики вряд ли поддержит мораторий на смертную казнь, заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

«Могу сказать, что в обществе Донецкой Народной Республики существует категорически диаметральный запрос», — цитирует её ТАСС.

Так Никонорова прокомментировала заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой, которая поддержала введение в республике моратория на смертную казнь.

По словам главы МИД ДНР, министерство получает массу сообщений, отвечая на которые, приходится удерживать общественность от более радикальных действий.

«Насчёт запроса общества: я с удовольствием приглашаю госпожу Москалькову в Донецкую Народную Республику пообщаться с нашим обществом и послушать, какой в нашем обществе есть запрос», — заключила глава МИД ДНР.

По данным Интерфакса, Москалькова ранее высказалась за введение моратория на смертную казнь в ДНР в пользу альтернативных видов наказаний.