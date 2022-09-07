МИД Украины потребовал от Венгрии исправить учебник по географии

Представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса.

«Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искажённых фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике», — написал Николенко в Facebook*.

По данным СМИ, в учебнике, в частности, говорится, что Карпаты названы «единственными высокими горами» на Украине, «у подножия которых выстроились исторические венгерские города».

Как отмечается, в учебнике венгерские авторы якобы лишили Украину суверенитета над Крымскими горами.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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