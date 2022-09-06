Небензя: Россия призывает Совбез и руководство ООН осудить провокации Киева на ЗАЭС

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС пока в норме, но если Киев продолжит провокации, то за более серьёзные последствия ответственность ляжет на киевский режим и его западных покровителей, заявил на заседании Совбеза постпред России Василий Небензя.

«Пока радиационная обстановка на станции остается в норме, но в случае продолжения провокаций со стороны киевского режима никто не застрахован от более серьёзных последствий», — сказал дипломат.

Он подчеркнул, что ответственность за возможные последствия ляжет в том числе на тех покровителей Киева, которые состоят в СБ.

«Которые до сих пор не нашли в себе мужества назвать вещи своими именами и призвать Киев остановить его безрассудные действия против ЗАЭС, которые создают реальную угрозу международному миру и безопасности», — цитирует Небензю РИА Новости.

Россия призывает членов Совета Безопасности и руководство ООН решительно осудить провокационные действия киевского режима, «нацеленные не только против сотрудников станции, но и против международных чиновников — сотрудников МАГАТЭ», заявил он.

Ранее МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам поездки делегации на Запорожскую АЭС.

В нём ведомство, в частности, заявило, что обстрелы станции и её окрестностей должны быть прекращены для поддержания физической целостности ЗАЭС.