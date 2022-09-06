В Энергодаре сообщили об утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС после обстрела
- РИА Новости
- © Константин Михальчевский
«Пробит бак с мазутом, на данный момент мазут вытек в канал, который подаёт воду для работы самой атомной электростанции», — цитирует его РИА Новости.
По словам Волги, специалисты изучают место аварии, чтобы принять меры по её ликвидации.
Ранее сообщалось, что город Энергодар в Запорожской области оказался обесточен в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.