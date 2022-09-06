В Энергодаре сообщили об утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС после обстрела

Глава горадминистрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об утечке мазута из пробитой в результате обстрела ВСУ ёмкости в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС.

«Пробит бак с мазутом, на данный момент мазут вытек в канал, который подаёт воду для работы самой атомной электростанции», — цитирует его РИА Новости.

По словам Волги, специалисты изучают место аварии, чтобы принять меры по её ликвидации.

Ранее сообщалось, что город Энергодар в Запорожской области оказался обесточен в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.