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В Энергодаре сообщили об утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС после обстрела

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Глава горадминистрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала «Россия 24» сообщил об утечке мазута из пробитой в результате обстрела ВСУ ёмкости в канал для подачи воды на Запорожскую АЭС.
В Энергодаре сообщили об утечке мазута в канал для подачи воды на ЗАЭС после обстрела
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«Пробит бак с мазутом, на данный момент мазут вытек в канал, который подаёт воду для работы самой атомной электростанции», — цитирует его РИА Новости.

По словам Волги, специалисты изучают место аварии, чтобы принять меры по её ликвидации.

Ранее сообщалось, что город Энергодар в Запорожской области оказался обесточен в результате обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

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