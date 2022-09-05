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Хакер заявила о получении документов, подтверждающих продажу для ВСУ оружия из Казахстана

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Участница украинской хакерской группы «Берегини» специально для стрима RT «Летучка» записала видео, в котором рассказала, что хакерам удалось получить документы, подтверждающие продажу для Вооружённых сил Украины советского оружия Казахстана.
Хакер заявила о получении документов, подтверждающих продажу для ВСУ оружия из Казахстана
  • AP

«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», — заявила она. 

По её словам, хакеры опубликовали эти документы. 

«Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», — сказала хакер.

Ранее участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что украинской хакерской группе «Берегини» удалось наладить каналы поступления информации об оперативной ситуации на фронте.

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