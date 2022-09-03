В Чернигове несколько детей пострадали из-за взрыва боеприпаса на выставке оружия

В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали несколько детей, сообщил глава областной администрации Вячеслав Чаус. По сообщениям украинских СМИ, во время выставки был приведён в действие один из гранатомётов.

«На мероприятии, предусматривавшем интерактив для детей, почему-то была и экспозиция с боевым оружием, которое сработало. Трое детей пострадали, в частности двухлетний мальчик находится в тяжёлом состоянии», — цитирует РИА Новости сообщение Чауса.

По словам чиновника, происхождение боевых «экспонатов» выясняется.

Государственное бюро расследований начало расследование по факту ранения гражданских.

Ведомство отмечает, что в результате инцидента были ранены пять человек, в частности четверо детей в возрасте от двух до 12 лет.