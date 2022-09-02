РИА Новости: два человека погибли и четыре пострадали при ударе ВСУ по дому в Херсоне

После удара украинской армии по жилому дому в Херсоне погибли два человека, в больницы попали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

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