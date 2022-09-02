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РИА Новости: два человека погибли и четыре пострадали при ударе ВСУ по дому в Херсоне

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После удара украинской армии по жилому дому в Херсоне погибли два человека, в больницы попали четыре человека, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.
РИА Новости: два человека погибли и четыре пострадали при ударе ВСУ по дому в Херсоне
  • РИА Новости

«Пока двое погибших, четверо пострадавших», — сказали агентству.

Утром 2 сентября стало известно, что украинские войска нанесли удар по многоквартирному дому в Херсоне, есть погибшие и пострадавшие.

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