Двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК заявили, что двое мужчин получили ранения при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск.

«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 сентября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Петровский район... ранены мужчины 1987 и 1977 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

По данным представительства, по состоянию на 21:00 мск в общей сложности за день три человека погибли, восемь пострадали в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск.

Ранее представительство сообщало, что ВСУ вновь обстреляли Донецк.