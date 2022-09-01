Двое мужчин пострадали при обстреле Петровского района Донецка
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«По оперативным линиям СЦКК ДНР за 1 сентября поступила дополнительная информация о жертвах среди гражданских лиц в городах республики: Петровский район... ранены мужчины 1987 и 1977 года рождения», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
По данным представительства, по состоянию на 21:00 мск в общей сложности за день три человека погибли, восемь пострадали в ДНР в результате обстрелов со стороны украинских войск.
Ранее представительство сообщало, что ВСУ вновь обстреляли Донецк.