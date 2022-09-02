Военный аналитик прокомментировал новые сведения о работе биолабораторий США на Украине

Военный аналитик, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков в разговоре с RT прокомментировал информацию об утечке документов Минэкономики и Минздрава Украины, подтверждающих участие Киева в развёртывании на территории страны американской военно-биологической программы.

«Американские биолаборатории на украинской территории появились задолго до 2010 года — ещё, кажется, при Кучме. Почему Вашингтон выбрал для этого Украину? Те эксперименты, которые проводят американцы в этих лабораториях, нельзя проводить на территории самих США согласно их законодательству. Американцы фактически относятся к украинскому населению как к папуасам, на которых можно испытывать крайне опасные патогены», — отметил Сивков.

По словам эксперта, перспективные направления деятельности биолабораторий США на постсоветском пространстве не ограничивались лишь отработкой инфекционных или вирусных патогенов.

«США до сих пор пытаются создать биооружие с использованием генетических технологий, которое бы работало против определённых этнических групп. И на Украине отрабатывался сценарий с воздействием на славянский генофонд», — отметил он.

Сивков подчёркивает, что, находясь вне юрисдикции США, американские исследователи позволяли себе «крайне сомнительные эксперименты».

«В частности, допускался и прямой выброс патогенов в окружающую среду. С этим, видимо, связаны были необъяснимые вспышки на Украине разного рода редких и нетипичных для местности инфекций», — заключил военный аналитик.

Ранее в соцсети Telegram появились посты, предположительно, с утечкой из официальных украинских источников. В обнародованных документах приводится ответ Минэкономразвития и торговли Украины от 24 мая 2013 года на обращение народного депутата И. Швайца относительно выполнения компанией Black & Veatch Special Projects Corp. «программы снижения биологической угрозы».

В письме указано, что ещё в январе 2013 года посольство США обратилось в украинское министерство с просьбой перерегистрировать проект в связи с его продолжением до 20 сентября 2017 года (истекал 31 мая 2013-го).

В Минэкономики в итоге ответили отказом, поскольку представленные документы не отвечали требованиям постановления кабинета министров.

В этом же письме отражена и позиция украинского Министерства здравоохранения, которое указывает на то, что американский подрядчик в лице Black & Veatch Special Projects Corp. неподотчётен украинскому законодательству в сфере биологической безопасности, у американской компании отсутствуют проектно-отчетная документация и акты выполненных работ.

В итоге украинский Минздрав предлагал приостановить исполнение контракта вплоть до устранения проблем и внесения соответствующих поправок в соглашение с Минобороны США.

Также в Telegram опубликован документ, названный «совместным Меморандумом Госкомитета ветеринарной медицины Украины и Национальной академии аграрных наук». Он датирован 6 октября 2010 года, и в нём тоже идёт речь о скандальном проекте. В частности, сообщается, что в рамках программы исследований патогенов образцы сначала будут консолидированы в единой референсной лаборатории. Затем ослабленные штаммы предлагается отправлять на периферию для дальнейших исследований.