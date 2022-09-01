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Лукашенко заявил, что конфликт на Украине близится к развязке

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Конфликт на Украине в скором времени ждёт развязка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Лукашенко заявил, что конфликт на Украине близится к развязке
  • РИА Новости

«Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», — цитирует его РИА Новости.

Лукашенко отметил, что сейчас слово по конфликту между Россией и Украиной должны сказать сами украинцы. По мнению белорусского лидера, его украинский коллега Владимир Зеленский «уже ничего не скажет».

«Всё зависит на Украине уже не от президента, зависит от военных — они погибают там, они видят, что это бесперспективно», — добавил Лукашенко.

Президент Белоруссии ранее в ходе проведения открытого урока истории во всех школах и вузах страны в прямом эфире заявил о поддержке действий России на Украине.

Лукашенко также призывал к прекращению конфликта на Украине во избежание ядерной войны.

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