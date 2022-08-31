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ВСУ выпустили по населённому пункту Зайцево в ДНР 10 ракет из «Града»

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Представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявило, что украинские войска выпустили по населённому пункту Зайцево десять ракет из «Града».
ВСУ выпустили по населённому пункту Зайцево в ДНР 10 ракет из «Града»
  • AFP

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 19:20 — н. п. Клещеевка — н. п. Зайцево: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в заявлении представительства в Telegram.

Вместе с этим отмечается, что ВСУ также выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Новобахмутовке и восемь снарядов калибра 155 мм по Верхнеторецкому.

Ранее сообщалось, что очередной целью обстрела ВСУ стали склады пшеницы и ячменя в городе Сватово в ЛНР. Дальнобойные ракеты HIMARS уничтожили два зернохранилища, шесть сельхозмашин и девять автомобилей.

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