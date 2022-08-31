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В Армении в ДТП погибла член Академии российского телевидения Манана Асламазян

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Член Академии российского телевидения Манана Асламазян погибла в результате ДТП в армянской столице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Службу скорой помощи Армении.
В Армении в ДТП погибла член Академии российского телевидения Манана Асламазян
  • РИА Новости

Отмечается, что Асламазян погибла в результате наезда автомобиля. Врачи отвезли женщину в больницу, где она скончалась.

По данным пресс-службы армянского Следственного комитета, 25-летний водитель, сбивший Асламазян, задержан. Отмечается, что он управлял транспортным средством, не имея водительского удостоверения требуемой категории.

Манана Асламазян являлась членом Академии российского телевидения с 2001 года. Также она была лауреатом премии «Медиаменеджер России» 2002 года. В 2010 году ей была вручена премия ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения.

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