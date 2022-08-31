Задержанные диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ

Задержанные в Запорожской области диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать, что Россия не обеспечивает безопасность АЭС.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.

«По предварительным данным, теракт готовился во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность», — заявил Рогов.

У задержанных были изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатомёты.

В Запорожской области предотвратили теракт на Запорожской атомной электростанции, в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов.