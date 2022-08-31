Задержанные диверсанты готовили теракт на ЗАЭС во время визита делегации МАГАТЭ
- AP
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена главного совета администрации Запорожской области Владимира Рогова.
«По предварительным данным, теракт готовился во время визита делегации МАГАТЭ, чтобы показать неуправляемость ситуации и что Россия не может обеспечить безопасность», — заявил Рогов.
У задержанных были изъяты автоматы, взрывные устройства и гранатомёты.
В Запорожской области предотвратили теракт на Запорожской атомной электростанции, в Энергодаре задержали группу украинских диверсантов.