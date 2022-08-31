Суд в Белоруссии признал BYPOL террористической организацией
- Legion-Media
Об этом сообщила Генпрокуратура республики.
«Верховный суд признал неформальную организацию BYPOL с входящими в неё структурными подразделениями... террористической», — говорится в сообщении ведомства.
Поясняется, что деятельность организации связана с формированием в обществе идей радикализма и склонением граждан к экстремистской деятельности.
В июне суд в Белоруссии признал компанию «Тут Бай Медиа» экстремистской организацией.